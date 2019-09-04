Российский спутник приблизился к американскому Intelsat

СМИ: российский «блуждающий» спутник приблизился к американскому Intelsat

Российский "блуждающий" спутник приблизился к очередному спутнику американского оператора связи Intelsat на геостационарной орбите, сообщает во вторник издание c4isrnet со ссылкой на данные систем слежения за объектами в космосе CelesTrak.

По ее данным, спутник "Луч" пошел на сближение 27 августа и замер неподалеку от спутника Intelsat 17. Ссылаясь на данные обзора Фонда "За безопасный мир", ресурс утверждает, что российский спутник делал подобные непродолжительные остановки на разных широтах около 17 раз за последние пять лет.

Пентагон ранее выражал обеспокоенность маневрами спутника "Луч". В сентябре 2018 года министр обороны Флоранс Парли обвинила Россию во "враждебном поведении", когда он якобы приблизился к французскому военному аппарату Athena-Fidus.

Ресурс c4isrnet отмечает, что у Китая и США тоже есть подобные спутники-наблюдатели, которые могут приближаться к другим объектам. В том же обзоре фонда "За безопасный мир" говорилось, что американские военные спутники-шпионы программы геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP) многократно скрытно подлетали на небольшое расстояние к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для наблюдения за ними. В частности, в 2017 году они приближались и к "Лучу".

В 2014-2016 годах на орбиту были запущены четыре американских спутника по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), предназначенные для контроля космического пространства в интересах ВВС США. По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35786 километров) и с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие спутники и космические объекты.

Спутник "Луч" двойного назначения был запущен с космодрома Байконур 27 сентября 2014 года на ракете-носителе "Протон-М". Он разработан и изготовлен ОАО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнёва" . Данные спутники являются составными элементами многофункциональной космической системы ретрансляции, создаваемой в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы.

Система предназначена для обеспечения связью российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков с наземными станциями.