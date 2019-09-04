Moon Parka: японские ученые создали куртку из паутины

Японская компания Spiber анонсировала первую в мире куртку, созданную из генетически-модифицированной паутины. Материал для парки синтезировали ГМО-бактерии.

Паутина является одним из самых прочных материалов в мире — она в 5 раз прочнее стали и в 3 раза прочнее кевлара, но при этом легче углеродного волокна. Однако сделать так, чтобы пауки производили паутину в промышленных масштабах, едва ли возможно.

Ученые нашли решение и разработали генетически-модифицированные бактерии, которые синтезируют белки паучьего шелка не хуже, чем насекомые.

ГМО-бактерии были выращены на сахаре, выделенном из сельскохозяйственных отходов. Этот подход намного более экологичен, нежели производство нейлона и полиэстера на основе нефтепродуктов.

Принять участие в создании лыжной куртки на основе этой уникальной технологии японская биотехнологическая компания Siber пригласили специалистов бренда The North Face. Парка получилась очень теплой, дышащей и водонепроницаемой. Не исключено, что такую куртку будут носить астронавты, исследующие Луну.

Для демонстрации уникальной технологии Spiber совместно с The North Face Japan создала лыжную куртку Moon Parka. У нее масса преимуществ — материал дышит, не пропускает воду, а еще в этой парке очень тепло. Не исключено, что куртка из ГМО-паутины станет частью одежды астронавтов, исследующих луну.