«Федору» дали поработать дрелью на МКС

Робот «Федор поработал с дрелью на МКС

Антропоморфный робот "Федор", который сейчас находится на орбите, провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Соответствующие запись и видео появились во вторник в Twitter, ведущемся от его имени.

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", — говорится в сообщении. Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA— FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.

На видео робот держит дрель, в какой-то момент космонавт забирает у него инструмент. После этого появляются кадры "Федора" с полотенцем.

Ранее Овчинин доложил Центру управления полетами , что робот перенесен в понедельник в корабль "Союз МС-14", на котором он вернется на Землю. По его словам, все прошло без замечаний.

Возвращение робота на корабле "Союз МС-14" запланировано на 7 сентября.