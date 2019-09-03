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Робот «Федор поработал с дрелью на МКС 

ТАСС 52 минуты назад
«Федору» дали поработать дрелью на МКС
Фото: РИА Новости
Антропоморфный робот "Федор", который сейчас находится на орбите, провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Соответствующие запись и видео появились во вторник в Twitter, ведущемся от его имени.
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", — говорится в сообщении.
На видео робот держит дрель, в какой-то момент космонавт забирает у него инструмент. После этого появляются кадры "Федора" с полотенцем.
Ранее Овчинин доложил Центру управления полетами, что робот перенесен в понедельник в корабль "Союз МС-14", на котором он вернется на Землю. По его словам, все прошло без замечаний.
Возвращение робота на корабле "Союз МС-14" запланировано на 7 сентября.
Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Первые эксперименты с ним стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.
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Комментарии11
Наука и техника , Александр Скворцов , Алексей Овчинин , ЦУП
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