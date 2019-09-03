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Слон и носорог устроили драку 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
В Сети появилось видео, на котором запечатлена схватка двух крупных жителей африканских саванн — слона и носорога. Обошлось без жертв, бой закончился бегством одного из животных.
По данным телеканала «Звезда», инцидент произошёл в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. На записи видно, что инициатором драки выступила самка носорога, которой не понравилось, что слон приблизился к её детёнышу, резвившемуся на водопое.
Носорог принялся таранить соперника, пытаясь задеть его своим рогом. Слон натиск сдержал и пошёл в контратаку, орудуя бивнями. Детёныш носорога едва не стал жертвой потасовки, однако его мать, поняв, что ей не справиться с более мощным противником, решила ретироваться. Слон преследовать носорогов не стал, удовлетворившись свободным доступом к водопою.
Наука и техника , Видео
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