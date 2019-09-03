Слон и носорог устроили драку

В Сети появилось видео, на котором запечатлена схватка двух крупных жителей африканских саванн — слона и носорога. Обошлось без жертв, бой закончился бегством одного из животных.

По данным телеканала «Звезда» , инцидент произошёл в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. На записи видно, что инициатором драки выступила самка носорога, которой не понравилось, что слон приблизился к её детёнышу, резвившемуся на водопое.

Носорог принялся таранить соперника, пытаясь задеть его своим рогом. Слон натиск сдержал и пошёл в контратаку, орудуя бивнями. Детёныш носорога едва не стал жертвой потасовки, однако его мать, поняв, что ей не справиться с более мощным противником, решила ретироваться. Слон преследовать носорогов не стал, удовлетворившись свободным доступом к водопою.