Пуски с Восточного решили начать до конца строительства

Роскосмос решил начать пуски с Восточного до конца строительства

Роскосмос решил запустить «Ангару» с Восточного в 2021 году, не дожидаясь окончания строительства всей необходимой инфраструктуры, сообщили в госкорпорации.

«На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии «Ангара» в 2021 году», — передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Там отметили, что строительство второй очереди заключается в создании инфраструктуры под ракету «Ангара», но сколько именно этапов последует после первого, госкорпорация не уточняет.

Ранее сообщалось, что на космодроме «Восточный» началось строительство стартового стола под «Ангару». Первый пуск ракеты с Восточного должен пройти в 2021 году. Позднее его перенесли на 2023 год.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос откажется от создания средней модификации ракеты «Ангара» из-за схожих характеристик с перспективным носителем «Союз-5».