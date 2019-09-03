Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос решил начать пуски с Восточного до конца строительства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 57 минут назад
Пуски с Восточного решили начать до конца строительства
Фото: РИА Новости
Роскосмос решил запустить «Ангару» с Восточного в 2021 году, не дожидаясь окончания строительства всей необходимой инфраструктуры, сообщили в госкорпорации.
«На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии «Ангара» в 2021 году», — передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.
Там отметили, что строительство второй очереди заключается в создании инфраструктуры под ракету «Ангара», но сколько именно этапов последует после первого, госкорпорация не уточняет.
Ранее сообщалось, что на космодроме «Восточный» началось строительство стартового стола под «Ангару». Первый пуск ракеты с Восточного должен пройти в 2021 году. Позднее его перенесли на 2023 год.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос откажется от создания средней модификации ракеты «Ангара» из-за схожих характеристик с перспективным носителем «Союз-5».
Напомним, в конце августа начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков сообщил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Землю обрушилась вторая по силе в этом году магнитная буря На Землю обрушилась вторая по силе в этом году магнитная буря Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный Россия начала производство самых мощных ракетных двигателей Россия начала производство самых мощных ракетных двигателей
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , ЦЭНКИ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла впавшая в кому в Турции россиянка
Умерла впавшая в кому в Турции россиянка3
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии90
Умерла Зинаида Славина
Умерла Зинаида Славина7
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»2
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
02:59
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
Общество Политика
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
03:43
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
В мире Украина
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
00:33
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
Происшествия
Поклонской дали неутешительный прогноз
00:50
Поклонской дали неутешительный прогноз
Шоу-бизнес
Назван кандидат на пост премьера Грузии
00:15
Назван кандидат на пост премьера Грузии
В мире
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
00:29
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
Происшествия
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
00:43
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение