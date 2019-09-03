Guardian: самая большая опасность Земле грозит из космоса

В настоящий момент жизнь на Земле сталкивается с возрастающими угрозами из космоса: падением астероида, солнечными вспышками и космическим мусором, пишет The Guardian. NASA Европейское космическое агентство активно ищут ответ на опасность Земле из космоса Тем не менее их усилия могут заметно пострадать в случае недофинансирования структур.

Американское космическое агентство NASA в следующем году запустит, вероятно, самую эффективную на сегодняшний день космическую миссию, пишет The Guardian. В рамках программы учёные попытаются отклонить астероид с его курса, для того чтобы понять, как можно предотвратить столкновение этих космических объектов с Землёй.

Как отмечает издание, угроза падения астероида лишь одна из опасностей, которые представляет космос для нашей планеты. Так, солнечные вспышки, влияющие на космическую погоду, а также космический мусор могут повредить спутники и другие электрические системы.

В ноябре министры науки стран, входящих в Европейское космическое агентство соберутся в испанской Севилье , для того чтобы определиться с бюджетом и приоритетами организации на ближайшие три года. Одной из тем обсуждения станет и создание программы защиты планеты от астероидов, которая будет стоить агентству €200 млн ежегодно.

В случае одобрения европейские учёные присоединятся к коллегам из США в проведении миссии Hera, которая позволит изучить последствия попыток отклонения астероидов в рамках программы Dart.

Кроме того, учёные предлагают различные миссии по отслеживанию космической погоды и удалению космического мусора в рамках программы Space Safety.

«Все угрозы рассматриваются как одинаково важные», — заверил руководитель программы Хольгер Крэг.

Однако велика вероятность того, что некоторые из стран — членов европейского агентства не разделяют опасения относительно космических угроз, что сподвигнет их отказаться от выделения средств. Так, в случае отсутствия необходимых €200 млн министрам придётся решать, какая космическая угроза представляет наибольшую опасность.

Одним из вариантов станут околоземные астероиды. Как отмечает The Guardian, в четверг 25 июля на расстоянии одной пятой расстояния до Луны от нашей планеты прошёл астероид шириной 57-130 м. То есть Земля была «на волоске» от столкновения с так называемым «убийцей городов», как тот, что упал неподалёку от Челябинска в феврале 2013 года. При этом последствия от падения астероида, пролетевшего мимо Земли 25 числа, были бы намного более разрушительными.

«Мы — первое поколение жизни на Земле, которое действительно может что-то сделать с этим риском», — заявил Грэг.

Так, спустя годы исследований учёные пришли к выводу, что наиболее жизнеспособным вариантом является создание космического корабля, который мог бы врезаться в астероид и изменить траекторию его полета.

NASA и Европейское космическое агентство договорились разделить затраты по программам Dart и Hera, однако отказ второго от участия в проекте заметно снизит его ценность, так как американцам придётся использовать телескопы на Земле для изучения результатов программы Dart.

Кроме того, ещё одним вариантом для выбора станут солнечные вспышки, космическая погода и опасность, которую они представляют для электронных технологий.

The Guardian напоминает, что космическая погода создаётся магнитной активностью на Солнце, которая выталкивает субатомные частицы в космос. Эти частицы несут электрическую энергию, которая может сжечь чувствительную электронику.

В 1989 году солнечная буря привела к повреждению оборудования стоимостью более $10 млн в электросети канадской компании Hydro-Québec, в результате чего 6 млн человек остались без электричества на 9 часов.

В 2017 году консалтинговая компания London Economics рассмотрела влияние на Великобританию нарушения работы глобальных спутниковых систем навигации, таких как Galileo или GPS. Они пришли к выводу, что пятидневный перебой обойдётся стране в £5,2 млрд

Кроме того, космическая погода уже появилась в Национальном реестре рисков Кабинета министров страны, в котором перечислены наиболее существенные потенциальные угрозы.

В настоящее время прогнозирование космической погоды происходит за счёт спутников, однако, это оборудование показывает признаки износа.

При этом ещё одна угроза, а именно космический мусор, является проблемой рукотворной. Множество стран, запуская в космос спутники, ракеты или корабли, не заботились о том, что с ними станется по окончании миссии.

«Космос большой», — заметил английский писатель Дуглас Адамс.

Несмотря на то, что издание полагает, что Адамс может быть прав, на околоземной орбите в настоящий момент находится более миллиона осколков космического мусора. Каждый из них может столкнуться с другим спутником и уничтожить его, создав сотни тысяч новых космических обломков.

Вместе с тем около половины мусор