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Человечеству предрекли безбанановое будущее 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Британские учёные предсказали полное исчезновение бананов на Земле к 2050 году, сообщает научное издание Nature Climate Change. По мнению экспертов, этому поспособствует повышение температуры воздуха на планете.
К неутешительному выводу пришли специалисты Экстерского университета. Согласно результатам их исследований, в ходе которых они проанализировали урожаи бананов в 27 странах, с 1961 года показатели урожайности выросли благодаря потеплению. Но в последние годы количество выращиваемых бананов стало сокращаться. По словам учёных, рост среднегодовой температуры воздуха возымел обратный эффект: урожаи снижаются, а к 2050 году могут и вовсе исчезнуть.
Эксперты подчёркивают, что исчезновение фрукта с рынков в первую очередь пострадают экономики Индии и Бразилии.
«Мы очень обеспокоены воздействием на бананы таких факторов, как "панамская болезнь", при этом в значительной степени игнорируем последствия изменения климата», — приводит издание слова одного из авторов исследования Дэна Беббера.
По его словам, человечеству необходимо адаптировать ведение сельского хозяйства в тропических условиях к постоянно изменяющемуся климату на Земле.
«Панамская болезнь», по мнению мирового научного сообщества, является наиболее ощутимой угрозой для производства бананов. Её возбудителем является грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитающий в почве и уничтожающий банановые плантации преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.
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Наука и техника , Видео , Наука
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