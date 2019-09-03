Человечеству предрекли безбанановое будущее

Британские учёные предсказали полное исчезновение бананов на Земле к 2050 году, сообщает научное издание Nature Climate Change . По мнению экспертов, этому поспособствует повышение температуры воздуха на планете.

К неутешительному выводу пришли специалисты Экстерского университета. Согласно результатам их исследований, в ходе которых они проанализировали урожаи бананов в 27 странах, с 1961 года показатели урожайности выросли благодаря потеплению. Но в последние годы количество выращиваемых бананов стало сокращаться. По словам учёных, рост среднегодовой температуры воздуха возымел обратный эффект: урожаи снижаются, а к 2050 году могут и вовсе исчезнуть.

Эксперты подчёркивают, что исчезновение фрукта с рынков в первую очередь пострадают экономики Индии и Бразилии.

«Мы очень обеспокоены воздействием на бананы таких факторов, как "панамская болезнь", при этом в значительной степени игнорируем последствия изменения климата», — приводит издание слова одного из авторов исследования Дэна Беббера.

По его словам, человечеству необходимо адаптировать ведение сельского хозяйства в тропических условиях к постоянно изменяющемуся климату на Земле.

«Панамская болезнь», по мнению мирового научного сообщества, является наиболее ощутимой угрозой для производства бананов. Её возбудителем является грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитающий в почве и уничтожающий банановые плантации преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.