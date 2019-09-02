Российские ученые разработали новую марку бетона

Инженеры Дальневосточного федерального и Казанского государственного архитектурно-строительного университетов разработали вид бетона, имеющий целый ряд преимуществ перед традиционными марками.

Одно из главных преимуществ новой марки бетона — ранняя повышенная прочность, и в использовании он в три раза прочнее привычных смесей. Еще один его завидный показатель — экологичность: при заливке ему не требуется температурная и паровая обработка.

В производстве нового бетона инженеры отказались от излишнего применения воды, которая при высыхании провоцирует трещины и снижает прочность. В новом составе воду заменили на суперпластификаторы пятого поколения. Эти вещества заставляют молекулы бетонной смеси отталкиваться друг от друга, в результате ее текучесть, удобоукладываемость и другие полезные качества возрастают. В итоге бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и идеально подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера.