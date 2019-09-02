Космонавты на МКС устроили «допрос» роботу «Федору»

Сначала вопросы задавал Скворцов, затем Овчинин. Скворцов отметил, что "Федор" хорошо слышит и адекватно отвечает.

Среди заданных космонавтами "Федору" вопросов были такие:

Считаешь ли ты себя членом экипажа? Как твое настроение? Кто тебя создал? Сколько тебе лет? Ты меня понимаешь? Кто твои родители? Кто твой начальник? Что такое черная дыра? Что ты знаешь о космосе? Что ты знаешь о Земле?

Некоторые вопросы робот с первого раза не понимал, приходилось переспрашивать. В частности, трудности вызвали вопросы: Из какой ты страны? Расскажи об освоении космоса?

Ранее, 30 и 31 августа, космонавты провели первые этапы эксперимента. Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций.

В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем.

"Союз МС-14" с роботом запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа. Посадка "Союза" с "Федором" намечена в ночь на 7 сентября.