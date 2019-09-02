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Теория струн простыми словами 

Рамблер 19 часов назад
Брайан Грин рассказывает простыми словами суть наиболее перспективной на данный момент идеи объединения всех физических теорий. Рассказ сопровождается потрясающими спецэффектами.
Теория струн — это направление теоретической физики, изучающее динамику взаимодействия не точечных частиц, а одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому на её основе, возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации.
Брайан Рэндолф Грин — наиболее известный струнный теоретик. С 1996 года является профессором в Колумбийском Университете (Нью-Йорк, США).
Наука и техника , Видео , Брайан Грин
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