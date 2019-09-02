Теория струн простыми словами

Брайан Грин рассказывает простыми словами суть наиболее перспективной на данный момент идеи объединения всех физических теорий. Рассказ сопровождается потрясающими спецэффектами.

Теория струн — это направление теоретической физики, изучающее динамику взаимодействия не точечных частиц, а одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому на её основе, возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации.

Брайан Рэндолф Грин — наиболее известный струнный теоретик. С 1996 года является профессором в Колумбийском Университете (Нью-Йорк, США).