Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный мозг впервые подумал 

Lenta.ru 2 часа назад
В искусственном мозге заметили активность
Фото: Keith Srakocic / AP Photo
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном ими мозге. Об этом говорится в научной статье Stem Cell.
По словам исследователей, синхронные импульсы искусственного мозга были сходны с электроэнцефалограммой недоношенных детей.
Искусственный человеческий орган был создан из стволовых клеток взрослого человека. Ученые сумели заставить их превратиться в небольшой участок коры головного мозга.
В 2018 году ученые Вашингтонского университета и Университета Карнеги-Меллона создали интерфейс BrainNet, которые позволяет подключить мозги нескольких людей в единую сеть для коллективного решения задач.
Последние новости
Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество Стало известно об аресте брата Асада после требования Путина вернуть долг Стало известно об аресте брата Асада после требования Путина вернуть долг Российский подросток умер после побоев от майора полиции Российский подросток умер после побоев от майора полиции
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу115
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м613
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка221
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника31
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Видео
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
В Беслане почтили память жертв теракта
01:02
В Беслане почтили память жертв теракта
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение