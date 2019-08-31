Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС

Робот «Федор» рассказал, как космонавт Овчинин припугнул его молотком и гаечным ключом.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.

По его словам, чтоб избежать худшего развития событий, пришлось включить автозапуск.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb— FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Накануне Овчинин не сразу смог подключить Федора к электропитанию.

«Фёдор» или Skybot F-850 — антропоморфный робот-спасатель. Он разработан в России по заказу МЧС. 22 августа робот был запущен в космос на корабле «Союз МС-14».

Федор ведет собственные аккаунты в соцсетях. Он уже опубликовал видео и фотографии с борта космической станции.

Во вторник пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС.