Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС 

Рамблер 3 часа назад
Робот «Федор» рассказал, как космонавт Овчинин припугнул его молотком и гаечным ключом.
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
По его словам, чтоб избежать худшего развития событий, пришлось включить автозапуск.
Накануне Овчинин не сразу смог подключить Федора к электропитанию.
«Фёдор» или Skybot F-850 — антропоморфный робот-спасатель. Он разработан в России по заказу МЧС. 22 августа робот был запущен в космос на корабле «Союз МС-14».
Федор ведет собственные аккаунты в соцсетях. Он уже опубликовал видео и фотографии с борта космической станции.
Во вторник пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС.
Комментарии76
Наука и техника , Технологии , Алексей Овчинин , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский депутат решил захватить остров Южной Кореи
Японский депутат решил захватить остров Южной Кореи
Зеленский: мне не давали говорить с Путиным
Зеленский: мне не давали говорить с Путиным15
В Хорватии полицейские пытали подростка из Афганистана
В Хорватии полицейские пытали подростка из Афганистана5
Зеленский позвал Польшу восстанавливать Донбасс
Зеленский позвал Польшу восстанавливать Донбасс35
Автобус загорелся в центре Москвы
Автобус загорелся в центре Москвы
Видео
В Донецке открыли бюст Захарченко
01:48
В Донецке открыли бюст Захарченко
В мире Кавказ
Путин переспорил Кадырова
33:31
Путин переспорил Кадырова
Политика
Дьявол проснулся: мать показала, как закапывала сына
01:07
Дьявол проснулся: мать показала, как закапывала сына
Криминал Происшествия
Удар «Искандера» показали полностью
00:46
Удар «Искандера» показали полностью
Оружие Армия
«Спойте уже голая!»: публика возмущена нарядом Глюкозы
04:11
«Спойте уже голая!»: публика возмущена нарядом Глюкозы
Шоу-бизнес
«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»
00:59
«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»
Общество Другое
«Несколько рюмок»: как пьяный Ельцин дирижировал оркестром
00:36
«Несколько рюмок»: как пьяный Ельцин дирижировал оркестром
Политика Статьи
«Его больше нет»: в Москве-реке нашли тело топ-менеджера
01:56
«Его больше нет»: в Москве-реке нашли тело топ-менеджера
Происшествия Статьи
Море было покрыто людьми: катастрофа «Адмирала Нахимова»
00:38
Море было покрыто людьми: катастрофа «Адмирала Нахимова»
Происшествия
Трамп уволил помощницу после слов о его дочерях
03:03
Трамп уволил помощницу после слов о его дочерях
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение