Создан заменяющий пломбы гель

Ученые разработали гель, восстанавливающий зубную эмаль

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае разработали гель, который восстанавливает зубную эмаль. Как сообщает Hightech.fm, создатели рассчитывают, что их изобретение заменит собой пломбирование зубов.

Сейчас для пломбирования зубов применяют чужеродные материалы. Но даже самые лучшие из них не прикрепляются к поверхности зубов бесшовно и могут отвалиться. Ученые создали гель, содержащий фосфат и кальций — элементы, из которых в том числе состоит эмаль, и попытались с его помощью стимулировать восстановление зубов.

Тесты проводили на зубах, удаленных у пациентов. На них наносили гель и оставляли в контейнерах с жидкостью, которая имитировала среду полости рта. За 48 часов гель стимулировал рост новой эмали, причем с таким же высокоупорядоченным расположением кристаллов фосфата и кальция, как у «родной» эмали. Правда, толщина выросшей за это время эмали составила всего три микрона (то есть 0,003 мм), но создатели не видят в этом большой проблемы: гель можно наносить много раз.

Сейчас изобретение тестируют на лабораторных мышах. Команда разработчиков рассчитывает в скором времени опробовать его и на людях.

Ранее о прорыве в изучении зубной эмали сообщили российские и японские ученые. Они выявили клетки, которые отвечают за процесс образования зубной ткани у человека. Их можно использовать в биотехнологиях для выращивания новых имплантатов для пациентов.