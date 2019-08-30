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Ученые нашли самый древний череп человека 

360tv.ru 10 часов назад
Ученые нашли самый древний череп человека
Фото: 360tv.ru
Череп анамского австралопитека обнаружили в Восточной Африке. Эта находка изменит взгляд на эволюцию предков человека. Информация опубликована в журнале Nature.
Открытие сделала команда Йоханнеса Хайле-Селассие из Кливлендского музея естественной истории в США.
Череп хорошо сохранился, отмечает издание. Он принадлежал мужчине, возраст оценивается в 3,8 миллиона лет. Хотя ранее к самым ранним находкам останков человека вида Homo sapiens относились черепа возрастом в 300 тысяч лет.
К характерной черте анамского австралопитека относится очень длинный узкий череп.
Исследователи нашли кости в Миро-Доре, регион Афар в Эфиопии, отметил сайт «Утро.ру».
Ранее считалось, что афарский австралопитек произошел от анамского. Однако находка в корне изменила взгляд ученых. Теперь они полагают, что оба вида австралопитеков жили в Восточной Африке в течение 100 тысяч лет как самостоятельные виды.
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Наука и техника , Наука , США
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