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Ученые рассказали о параде планет рядом с Солнцем 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Ученые рассказали о параде планет рядом с Солнцем
Фото: РИА Новости
Меркурий, Венера, Земля и Марс в настоящее время соединяются на одной линии, образуя так называемый парад планет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН).
"Довольно редкое и весьма впечатляющее зрелище — соединение вокруг Солнца всех четырех ближайших планет — Меркурия, Венеры, Земли и Марса — разворачивается в настоящий момент на небесной сфере. Земля в своем движении по орбите разместилась сейчас на одной стороне от Солнца, а Меркурий, Венера и Марс располагаются на той же линии, но с противоположной от Солнца стороны, и проецируются примерно в одну и ту же точку на небесной сфере чрезвычайно близко друг от друга", — говорится в сообщении.
Одновременно благодаря такому расположению планеты максимально освещены Солнцем, уточнили в институте. 2 и 3 сентября Меркурий и Марс почти одновременно встретятся на линии Солнце — Земля, образовав весьма красивую конфигурацию: в центре нее будет находиться Солнце, всего примерно в одном градусе от него будет расположен Марс и точно над ним на расстоянии всего около полуградуса — Меркурий.
"Венера в это время будет располагаться на небе примерно в 5 градусах под прямым углом от этой группы. Таким образом четыре наиболее ярких объекта солнечной системы — Солнце, Венера, Меркурий и Марс — соединятся вместе на минимальное расстояние", — рассказали астрономы.
При этом увидеть это соединение своими глазами можно будет лишь на космических снимках или с помощью инструментов. Это связано с тем, что планеты появляются на небе днем и тонут в солнечных лучах. Наиболее впечатляющие картинки соединения предоставляет сейчас космический телескоп LASCO, работающий на орбите и имеющий поле зрения около 8 градусов, отметили в пресс-службе.
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Наука и техника , Наука , Погода , Технологии
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