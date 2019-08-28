Астрономы нашли самую необычную экзопланету

Астрономы обнаружили планету в три раза больше Юпитера, которая движется по яйцеобразной орбите вокруг своей звезды.

Согласно моделированию, если бы новая планета оказалась в Солнечной системе, она бы находилась внутри пояса астероидов и выходила бы за пределы Нептуна. Астрономы наблюдают за планетами звезды HR 5183 с 1990-х годов, но до сих пор ничего не знали о полной орбите планеты HR 5183 b, потому что она совершает оборот вокруг своей звезды примерно каждые 45-100 лет. Согласно исследованию, планета проводит большую часть своего времени, вращаясь во внешней части планетной системы своей звезды по яйцевидной орбите. Объект был открыт с помощью метода радиальной скорости, который отслеживает, как звёзды реагируют на гравитационные рывки своих планет. Однако для анализа этих данных обычно требуются наблюдения, сделанные за весь орбитальный период планеты.

По словам исследователей, другие планеты, обнаруженные далеко от своих звёзд, имеют очень низкие эксцентриситеты, что означает, что их орбиты более круглые. Планеты формируются из околозвёздных дисков и должны начинать с плоских круговых орбит. Чтобы планета находилась на такой вытянутой орбите, она должна была получить гравитационный удар от какого-то другого объекта. Исследователи предполагают, что когда-то планета могла иметь соседа аналогичного размера. Когда две планеты сблизились достаточно, одна вытолкнула другую из звёздной системы, заставив выйти на орбиту с высоким эксцентриситетом.