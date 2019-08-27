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Эрдогану стало тесно в российско-китайском самолёте CR929 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Zuma\TASS
Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил совместную разработку «Объединенной авиастроительной корпорации» и китайской компании СОМАС — дальнемагистральный самолёт CR929.
Турецкому лидеру понравился уровень комфорта в салоне первого класса, а планировку эконом-класса он счёл слишком тесной.
Президент России Владимир Путин в ответ на соответствующее замечание Эрдогана пояснил, что расстояние между пассажирскими креслами будет устанавливаться по желанию авиакомпании-заказчика в зависимости от дальности полёта, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем Су-57. В ходе МАКС-2019 он поинтересовался у Путина, может ли турецкая сторона приобрести боевую машину, и получил утвердительный ответ.
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Наука и техника , Армия , Катастрофы , Оружие , Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Авиационно-космический салон МАКС , ОАК , Интерфакс , Турция
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