Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина показала «мощный» прожиг «Циклон-4» 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Кадр видео
Конструкторское бюро (КБ) «Южное» (Украина) показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
«И хотя это не первая ступень, звук работы которой мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно», — пишет «Южное».
Успешные испытания третьей ступени «Циклон-4», в ходе которых жидкостной ракетный двигатель РД-861К запускался пять раз, прошли 23 августа. В дальнейшем разработчики планируют провести летные тесты третьей ступени.
В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и КБ «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады.
Последние новости
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Назван возможный статус России в G7 Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела дружбы с РФ5
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян77
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском182
На Крымском мосту заметили военную технику287
Сбежавший с оружием полицейский найден мертвым4
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение