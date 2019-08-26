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Европа напомнила России о ненужности «Союзов» 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель объявил об отсутствии планов по использованию российских «Союзов» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он сказал на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, пишет ТАСС.
По его словам, итальянец Лука Пармитано, прибывший на МКС в июле 2019 года, может стать последним астронавтом агентства, которого доставят на российской корабле.
«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — добавил Пишель.
Аналогичное заявление Пишель сделал в июле 2019 года. Тогда он так же подчеркнул, что Пармитано станет последним европейцев, который воспользовался российскими услугами: «Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура».
22 августа «Роскосмос» отправил на МКС космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту. Однако он не смог пристыковаться к станции с первой попытки, что в ведомстве объяснили неисправностями усилителя сигналов системы измерений «Курс». Повторная попытка пристыковаться к станции намечена на 27 августа, для чего уже произвели перестыковку «Союз МС-13».
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Наука и техника , Наука , Лука Пармитано , Роскосмос , Европейское космическое агентство , ИТАР-ТАСС
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