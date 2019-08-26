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Находящийся на МКС астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter
Дым от лесных пожаров, охвативших Амазонию, растянулся на тысячи километров. Об этом в понедельник в Twitter сообщил итальянский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции (МКС).
"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", — написал он, сопроводив запись фотографиями распространяющегося дыма.
Пармитано на корабле "Союз МС-13" прибыл на МКС 21 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом. Это его второй полет в космос.
По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.
ТАСС: последние новости
Следующие попытки стыковки "Союза МС-14" со станцией запланированы на 25 и 26 августа Китайский луноход "Юйту-2" возобновил исследование обратной стороны Луны NASA не комментирует дело астронавта, якобы совершившей преступление на МКС
Комментарии
Наука и техника , Пожары , Технологии , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Европейское космическое агентство
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