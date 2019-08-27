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Путешествие на Луну: в России начали подготовку к полету на спутник Земли 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Фото: pixabay
Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для лунной миссии.
Роскосмос объявил открытый тендер на проведение исследований, необходимых для реализации пилотируемых полетов на Луну. Начальная сумма контракта составляет более 373 миллионов рублей.
Претендент должен проанализировать ключевые элементы и новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности. Также необходимо сформулировать требования к космической технике, разработать варианты использования робототехнических систем, рассмотреть варианты электроснабжения лунной базы и создать программы по реабилитации космонавтов после лунной миссии.
«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны», — говорится в описании на сайте госзакупок.
Ранее стало известно, что Роскосмос объявил о новом наборе космонавтов, который будет ориентирован на лунные программы. К кандидатам будут предъявляться высокие требования: они должны быть физически, психически и психологически здоровы, а также подходить к специальным тренировкам и будущим полетом.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос
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