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«Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы МКС из-за ЧП с «Союзом» 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Роскосмос
В «Роскосмосе» заявили, что угрозы Международной космической станции и её экипажу в связи с неудачной попыткой стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту нет.
В сообщении на сайте госкорпорации говорится, что корабль находится на удалении от МКС. Его стыковка с космической станцией запланирована на резервную дату.
«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — отметили в «Роскосмосе».
Уточняется, что в связи с инцидентом в Центре управления полётами (ЦУП) началось заседание Госкомиссии во главе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Ранее корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС.
В ЦУП сообщили, что повторная попытка стыковки корабля с космической станцией будет предпринята в ночь с 25 на 26 августа.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , ЦУП , Роскосмос
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