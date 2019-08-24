«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»

«Робот Федор спокоен»: «Роскосмос» сделал заявление о ЧП с «Союзом»

Роскосмосе заявили, что ЧП с «Союзом» не несет угрозу экипажу МКС, а робот Федор спокоен и ждет повторной стыковки.

«Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что из-за проблем при стыковке корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией в ЦУП началось заседание госкомиссии с участием гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина . Обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Сегодня космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту потерпел неудачу, пытаясь состыковаться с Международной космической станцией (МКС). «Союз» приблизился к станции, но затем был вынужден отойти на 300 метров, получив команду «Увод».

«У нас пошли ранее не встречавшиеся колебания… и мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А Федора мы, к сожалению, еще не научили ручному режиму», — заявил представитель РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. В Роскосмосе заявили, что «робот Федор спокоен» и ожидает повторной стыковки.

Ранее в NASA рассказали, что стыковке космического корабля «Союз» с Международной космической станцией (МКС) помешали проблемы на МКС, а не на борту корабля. Не сработал усилитель системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту «Союза». Об этом сообщил диктор в ходе трансляции, которую вела NASA, передает ТАСС.

«Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции», — сказал диктор.

Новую ракету «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» запустили с Байконура 22 августа. На борту корабля находится человекоподобный робот Федор. Он должен проработать на МКС до 6 сентября и вернуться на Землю.