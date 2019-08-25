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NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС 

Газета.Ru + ещё 124 35 минут назад
Фото: ТАСС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, повторная попытка намечена на 06.12 во вторник, 27 августа.
Уточняется, что "Союз" совершит попытку к хвостовому узлу служебного модуля "Звезда".
"Система "Курс" на "Звезде" была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии", — подчеркнули в сообщении NASA.
Ранее NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении.
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Наука и техника , NASA
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