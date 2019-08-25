NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС

NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, повторная попытка намечена на 06.12 во вторник, 27 августа.

Уточняется, что "Союз" совершит попытку к хвостовому узлу служебного модуля "Звезда".

"Система "Курс" на "Звезде" была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии", — подчеркнули в сообщении NASA.

Ранее NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении.