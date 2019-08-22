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«Россия — страна возможностей» запустит конкурс для молодых ученых 

Российская Газета + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" в 2020 году запустит новый конкурс для молодых ученых. Об этом рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
"Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах — одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России", — пояснил он и отметил важность работы по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий.
Напомним, в среду на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России Владимира Путина, направленные на поддержку молодых ученых. В них глава государства в числе прочих мер отметил необходимость проведения всероссийского конкурса для молодых ученых, а также мероприятия для студентов вузов для содействия в их трудоустройстве.
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