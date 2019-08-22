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Apple покажет новые смартфоны 

Lenta.ru + ещё 14 36 минут назад
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Американская корпорация Apple представит три новых смартфона iPhone уже в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Предположительно, три новых смартфона будут называться Pro iPhone. Аппараты оснастят дополнительной камерой, у которой будет больший угол обзора, и более мощным процессором A13. Кроме того, в новинках модернизируют систему Face ID, повысят водонепроницаемость и обновят дисплей OLED. Однако, мобильная связь стандарта 5G поддерживаться в них не будет.
Отмечается, что новые смартфоны заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Помимо этого, компания представит обновленный MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, а также новые планшеты iPad Pro «с улучшенной фотокамерой и более мощным процессором».
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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