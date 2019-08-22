«Поехали!»: робот «Федор» отправился в космос

Казахстане. Россия запустила в космос робота-андроида «Федора». Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур

«Федор» во время старта повторил знаменитое гагаринское «Поехали!». Трансляцию запуска ракеты вел Роскосмос

Старт состоялся в назначенное время — в 06:38 по московскому времени. Спустя 8 минут 49 секунд «Союз» вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Согласно международной классификации, «Федор» теперь настоящий космонавт — он преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей.

Путь «Федора», которого теперь зовут Skybot F-850, до МКС займет двое суток.

Согласно плану, стыковка «Союза» с «Федором» на борту с МКС состоится в автоматическом режиме в 08:30 по московскому времени 24 августа.

На станции робот пробудет 17 суток. 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение на Землю. Как ожидается, «Федор» приземлится в Казахстане 7 сентября в 00:35 по московскому времени.