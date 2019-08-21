Россия подготовит для Индии четырех космонавтов

Четыре индийских космонавта пройдут курс тренировок в российском Центре подготовки космонавтов Россия также поставит Индии скафандры, кресла для экипажа и иллюминаторы для космического корабля, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО "Главкосмос" и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК (Центре подготовки космонавтов — ред.) им. Ю. А. Гагарина", — говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

В сообщении отмечается, что ожидается согласование контрактов на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии. Стороны также обсудили возможность проведения аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа. Решение по этим вопросам должно быть принято до конца августа 2019 года.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека — двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.

Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.