Тропические комары приспособились выживать даже в морозы

В 1980-х в США появился Азиатский тигровый комар родом из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии. Климатические условия некоторых штатов, мягко говоря, комару не подходили, тем не менее, он нашёл способ размножаться там. Как выяснили учёные, насекомые научились откладывать яйца, которые могут долго не развиваться и таким образом переносить холодные зимы.

Азиатских тигровых комаров считают потенциальными переносчиками инфекций, опасных для человека, таких, как вирус Зика, возбудителей лихорадки чикунгунья и тропической лихорадки. Поэтому их распространение серьёзная проблема.

Как рассказали учёные, комары научились определять, когда наступает холодное время года, по уменьшению продолжительности светового дня. Тогда насекомые начинают откладывать специальные яйца с отложенным развитием. Эмбрион в таких яйцах практически находится в состоянии зимней спячки. Причём у комаров, проживающих в северных районах США, этот механизм отлажен лучше. В отличие от южных сородичей, их дети могут пережить более суровые условия.