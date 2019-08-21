«Это — не удаление»: СМИ раскритиковали новую функцию Facebook

Facebook объявила о постепенном внедрении новой функции, которая якобы поможет пользователю контролировать и удалять личные данные, которыми сайты и приложения обменивается с социальной сетью. Тем не менее, в СМИ раскритиковали инициативу Цукерберга, заявив о том, что ни о каком удалении речи не идет — юзер может просто отключиться от системы, но собранная о нем информация продолжит храниться на серверах.

Facebook планирует внедрение функции, позволяющее пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью. Об этом сообщает в официальном блоге компании.

Если юзер посчитает нужным отключить связь своего аккаунта с историей поиска на других сайтах, то Facebook не сможет показывать ему таргетированную рекламу.

В публикации, посвященной новой функции, описано, как это работает. Например, если пользователь заходит в интернет-магазин одежды и смотрит конкретную пару обуви, то впоследствии этот сайт делится данными о юзере и его предпочтениях с Facebook, который, в свою очередь, потом демонстрирует ему рекламу этой обуви и других товаров магазина с целью заставить человека вернуться к покупкам.

Но, если пользователь решит воспользоваться новой функцией и удалить данные о его интернет-активности вне Facebook, то социальная сеть никогда не узнает о том, что он посещал интернет-магазин.

«Мы не будем знать, какие веб-сайты вы посещали и чем там занимались, и не будем использовать собранные данные для таргетированной рекламы в Facebook, Instagram или Messenger. Мы понимаем, что это может оказать влияние на наш бизнес, но мы считаем, что предоставление людям контроля над собственными данными является более важной задачей», — говорится в сообщении компании.

Новая функция будет постепенно внедряться в Ирландии, Южной Корее и Испании, а после распространится и на другие страны.

Со скандала Cambridge Analytica прошло уже больше года, но Facebook начала прилагать усилия к защите приватности пользователей только сейчас, когда Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала компанию на рекордную сумму в $5 млрд Известно, что регуляторы в других странах также имеют свои претензии к практикам компании Марка Цукерберга , так что внедрение новой функции является некой превентивной мерой, чтобы их успокоить.

Однако, как отмечает The Guardian, проблема кроется даже не в том, что Facebook реагирует на кризисы только тогда, когда игнорировать их уже невозможно.

Новая функция подразумевает отключение профиля в социальной сети от остальной интернет-активности, но не означает, что собранные данные будут удалены с серверов Facebook — они будут и дальше там храниться, но не будут использоваться компанией.

При этом кнопка, включающая эту функцию, носит название «удалить историю».

Кроме того, функция не будет включена по умолчанию. Учитывая, что многие пользователи вообще не задумываются о собственной приватности, есть вероятность, что они так и не узнают о кнопке отключения, которая будет спрятана глубоко в настройках профиля.

В середине августа компания Facebook призналась в том, что нанимала подрядчиков, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей Facebook Messenger. При этом утверждалось, что расшифровка проводилась с согласия самих пользователей, но в политике конфиденциальности социальной сети возможность сбора личной информации прописана достаточно размыто.

Как объяснили в компании, сбор и дешифровка информации осуществлялась для улучшения работы систем распознавания звуков.

При этом Facebook указала на тот факт, что «приостановила» эту практику около недели назад.

Предполагается, что Facebook решила отказаться от записи личных разговоров и их расшифровки неделю назад, когда в похожий скандал оказалась втянута компания Apple . На производителя гаджетов подали в суд из-за прослушки голосовых запросов для ассистента Siri.

В конце июля стало известно о том, что Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 млрд за утечку данных пользователей в ходе скандала с Cambridge Analytica. В самом ведомстве эту меру назвали «беспрецедентной».

Однако, даже если в истории FTC это самый крупный штраф, для Facebook — это крайне незначительная сумма. Некоторые эксперты утверждают, что она эквивалентна месячной выручке компании, а значит Цукербергу удалось относительно легко отделаться после скандала, в ходе которого пострадали почти 90 млн человек.