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Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота «Федора» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: EPA
Роботы помогут человеку в освоении космоса, но никогда не смогут полностью заменить его в этом, считает бывший астронавт НАСА, более года проживший на МКС, Скотт Келли.
"Роботы — не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу", — заявил Келли РИА Новости, решительно исключив потенциальную возможность того, что роботы когда-либо смогут полностью заменить человека в исследовании космоса.
В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя — Skybot F-850.
Комментируя предстоящую отправку на МКС российского робота, американский астронавт отметил, что в целом на орбите роботы могут быть "полезны, если они работают" и в "идеале облегчат" жизнь экипажа.
В 2011 году НАСА осуществило отправку на МКС торса человекоподобного робота Robonaut-2, он оставался на орбите несколько лет, однако "не пережил" сложную техническую операцию по добавлению ему ног, которую в течение нескольких дней осуществлял экипаж станции. После нее робота не смогли включить и убрали в хранение. На Землю он вернулся лишь в 2018 году.
Собеседник агентства Скотт Келли не знает, когда НАСА отправит в космос нового человекоподобного робота, но, между тем, не исключает, что однажды в космосе "возможна" встреча и совместная работа человекоподобных роботов из США и России.
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Наука и техника , NASA , РИА Новости
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