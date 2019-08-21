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Найден новый способ добычи нефти 

360tv.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Тюменские ученые нашли новый способ добычи нефти из безнадежно исчерпанных месторождений. Их исследование опубликовано в Journal of Physics: Conference Series.
В документе сказано, что суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства вытесняющей жидкости на границе раздела «нефть-вода». То есть микроэмульсия, которую сейчас помещают на месторождения, позволяет эффективно вытеснять полезное ископаемое за счет своей тяжести и вязкости.
Микроэмульсионное затопление имеет свои минусы — сама жидкость является чувствительной к агрессивным реальным условиям (температуре и жесткости отложений) и быстро теряет свои идеальные лабораторные свойства.
«Цель нашего исследования — сформировать на границе раздела «нефть-вода» переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений. Для этого мы выбрали водную суспензию на основе плоских наночастиц графена», — рассказал сотрудник кафедры прикладной и технической физики Тюменского государственного университета Юрий Пахаруков.
По его словам, «добавление суспензии к масляной фазе уменьшило начальную вязкость на 0,7%», это привело бы к увеличению стабильности при добыче.
Ученые считают, что разработка достаточно перспективна, потому что позволит достаточно легко вытеснять остаточную нефти из пласта. Помимо прикладного аспекта, они имеют и очевидную значимость для фундаментальной науки — авторы подчеркивают, что только приоткрыли «айсберг» новых направлений и находятся в самом начале большой научной работы.
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