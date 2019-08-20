Глауконит повышает урожаи пшеницы

Российские и индийские ученые показали, что удобрение почвы породой с высоким содержанием глауконита увеличивает урожайность пшеницы. К тому же минерал не оставляет в почве вредных элементов, вроде хлора. Результаты исследования представлены в журнале Applied Clay Science.

Глауконит — это глинистый минерал. В Средневековье его применяли как источник красящего пигмента. Благодаря высокому содержанию калия сегодня его возможно применять в качестве удобрения Традиционные удобрения представляют собой соединения калия с хлором или сульфат-ионом. Они могут приводит к засолению почвы, высвобождая в нее хлор и другие элементы. В глауконите такие элементы отсутствуют.

По оценкам специалистов Томского политехнического университета , ресурсы глауконита в мире составляют сотни миллионов тонн. Глауконитовые породы — это сопутствующие породы, и потому остаются в качестве отходов после добычи руд. Ученые из ТПУ, ТГУ, Института физики прочности и материаловедения СО РАН , ОАО «ТомскНИПИнефть» и Индийского института технологий предположили, что богатая глауконитом порода с минимальной механической обработкой — дроблением до состояния песка — может стать удобрением для почвы. Исследователи, поддержанные грантом Российского научного фонда, высаживали на участке в специальные ячейки пшеницу твердых сортов. Треть ячеек удобряли глауконитовой породой, треть — сульфатом калия.

И глауконитовая порода, и сульфат калия дали прирост урожая 20% относительно контрольной трети. Разница между ними была буквально в 2% в пользу традиционного удобрения. Однако глауконит как природный сорбент способствовал удержанию влаги в почве. Анализ почвы показал, что глауконит отдавал не весь полезный для растений калий, а лишь четверть. Удобрение сульфатом калия высвобождало весь калий за раз.

Глауконит после сбора урожая может продолжать действовать — отдавать в почву калий — еще два-три посевных сезона. В дальнейшем исследователи планируют работать с глауконитом не только из Томской области, но и других регионов страны, где этот минерал остается в качестве отходов после добычи руд.