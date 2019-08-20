Reddit тестирует свою стриминговую платформу 

Сервис Reddit запустил тестирование собственного стримингового сервиса Public Access Network. Стримы на нём можно запускать с 20:00 до 4:00 по московскому времени в порядке живой очереди. Сами же трансляции будут идти в сабреддите r/pan.
Для перехода на следующую или предыдущую трансляцию нужно просто нажать влево или вправо. Также обещаны случайные подборки стримов. При этом отметим, что на трансляции действует ряд ограничений. В частности, запрещены продвижение мистификаций, незаконное или опасное поведение, расизм, пропаганда насилия и сексуальный контент.
В целом, правила похожи на требования других платформ, так что особых различий пока нет. О запуске полноценной версии пока не сообщается.
Напомним, что стриминговая платформа Mixer компании Microsoft подписала контракт со стримером Тайлером «Ninja» Блевинсом. И, хотя сумма «отступных» не раскрывается, но очевидно, что стример получил кругленькую сумму.