Reddit тестирует свою стриминговую платформу

Сервис Reddit запустил тестирование собственного стримингового сервиса Public Access Network. Стримы на нём можно запускать с 20:00 до 4:00 по московскому времени в порядке живой очереди. Сами же трансляции будут идти в сабреддите r/pan.

Для перехода на следующую или предыдущую трансляцию нужно просто нажать влево или вправо. Также обещаны случайные подборки стримов. При этом отметим, что на трансляции действует ряд ограничений. В частности, запрещены продвижение мистификаций, незаконное или опасное поведение, расизм, пропаганда насилия и сексуальный контент.

В целом, правила похожи на требования других платформ, так что особых различий пока нет. О запуске полноценной версии пока не сообщается.