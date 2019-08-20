Срок работы МКС могут продлить до 2030 года

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» заявил, что срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) может быть продлен до 2030 года.

«МКС делалась на 15 лет, но уже сейчас есть все продления до 2020 года, и вместе с партнерами мы уже договорились фактически о продлении до 2024 года. Сейчас партнеры обсуждают возможность продления станции до 2028 года, может быть, в перспективе до 2030. Но для этого требуется провести определенный цикл работ, которые подтвердят возможности конструкции и систем станции работать дальше», — сообщил Крикалев, передает ТАСС.

Он уточнил, что станция была «сделана с запасом».

«Мы идем по той же идеологии, как у нас было со станцией «Мир». Гарантийные сроки были пять лет, реальных сроков никто не знал, и в процессе полета продолжались испытания, в результате станция отлетала 15 лет», — напомнил исполнительный директор Роскосмоса.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства

Кроме того, на форуме глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос не разрабатывает спутники с солнечным парусом из-за нехватки денег.

«Технология нам понятна, она известна. В настоящее время разработка такая не ведется в силу того, что мы ограничены в финансировании», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что пока проект находится на стадии научно-исследовательской работы. «Если нам направят какое-то финансирование, то мы такой аппарат сделать можем», — добавил он.

Солнечный парус — приспособление, которое под действием давления солнечного света или лазера на зеркальную поверхность приводит в движение космический аппарат.

Крикалев также рассказал о планах проведения Роскосмосом в будущем миссий на Марс, которые из-за существующих сейчас сроков полета к этой планете пока неприемлемы.

«Планируя будущие марсианские миссии, мы видим, что та доза радиации, которую может получить космонавт, перелетая в сторону Марса, к спутникам Марса или к самому Марсу при существующих сроках перелета и существующих средствах защиты на самом деле неприемлемы для человека», — сказал он.

Крикалев отметил, что данную проблему можно решить либо с помощью увеличения защиты, либо при увеличении скорости перелета.

Ранее участники форума «Машук» показали Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.