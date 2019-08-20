Рогозин поблагодарил Маска

Рогозин заявил, что появление Илона Маска хорошо сказалось на деятельности Роскосмоса, передает РИА «Новости».

«Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», — сказал он.

По словам Рогозина, цены на ракетные пуски Маска «нерыночные и несправедливые».

«Он для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг», — посетовал глава Роскосмоса.

Он подчеркнул, что даже в такой ситуации Роскосмос разрабатывает новые ракеты, которые будет конкурентоспособными на мировом пусковом рынке.

Ранее Рогозин отказался брать на работу Илона Маска.