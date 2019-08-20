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Рогозин поблагодарил Маска 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Появление компании Илона Маска SpaceX заставило «почивавший на лаврах» Роскосмос начать разработку новых ракет, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на форуме «Машук».
Рогозин заявил, что появление Илона Маска хорошо сказалось на деятельности Роскосмоса, передает РИА «Новости».
«Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», — сказал он.
По словам Рогозина, цены на ракетные пуски Маска «нерыночные и несправедливые».
«Он для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг», — посетовал глава Роскосмоса.
Он подчеркнул, что даже в такой ситуации Роскосмос разрабатывает новые ракеты, которые будет конкурентоспособными на мировом пусковом рынке.
Ранее Рогозин отказался брать на работу Илона Маска.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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