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Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Кавказские учёные представили танцующего робота на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске во время визита главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина.
По словам представителя центра молодёжного инновационного творчества Fab Lab Alania Дианы Кадзаевой, робота назвали древним осетинским именем — Хашби. На него надели папаху и бурку и запрограммировали горский танец.
Это талисман команды, образец для подражания и демонстрация профессионализма наших преподавателей, — сообщили в Fab Lab Alania.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал на форум в футболке с изображением робота «Фёдора» и надписью «За мной не заржавеет».
Кроме кавказского танцора Хашби, Рогозину показали новый проект по раздельному сбору мусора для эффективной переработки, учёные из Ингушетии представили интеграционный клуб для инвалидов «Другой взгляд», а ребята из Ставрополья продемонстрировали инновационную обучающую платформу для студентов-хирургов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о намерении отправить роботов на высочайшую точку Европы — Эльбрус. По его словам, это необходимо для того, чтобы испытать робототехнические комплексы, предназначенные для работы на поверхностях Луны и Марса. Он отметил, что горы Кавказа отлично для этого подойдут, писал News.ru.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Пятигорск
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