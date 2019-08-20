NASA подтвердило миссию к Европе

NASA официально подтвердило миссию Europa Clipper — миссию, которая займется детальным изучением Европы, одного из крупнейших спутников Юпитера.

Европа является наименьшим спутником из четырех галилеевых спутников Юпитера. Данная луна представляет особый интерес для ученых, так как считается, что под ее ледяной поверхностью скрывается глобальный океан, который может превосходить по объему все земные моря; на Европе, как предполагается, может быть жизнь — и ученые надеются проверить это предположение.

Для этого NASA и планирует отправить к данному спутнику Юпитера миссию — Europa Clipper. Так как Европа находится в мощном радиационном поясе Юпитера, долго электроника зонда проработать не сможет, несмотря даже на сильную тепловую защиту; разработчики рассчитывают, что аппарат (находясь на орбите вокруг Юпитера) совершит 45 пролетов рядом со спутником — в течение трех месяцев; в рамках миссии зонд будет подходить к поверхности Европы на расстояние от 25 до 2 700 километров. Между близкими прохождениями рядом с Европой у Clipper будет до 10 дней, чтобы отправить полученные данные на Землю.