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Рогозин пообещал сделать российскую сверхтяжелую ракету дешевле американской 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет в четыре раза дешевле американской, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума «Машук».
Рогозин заявил, что в Роскосмосе не хотят ограничиваться «каким-то разовым полетом», и потому важно «создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос», передает ТАСС.
«Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — добавил он.
При этом глава госкорпорации не уточнил, о какой именно американской ракете идет речь. В данный момент в США эксплуатируются тяжелые ракеты Falcon Heavy компании Space X.
Рогозин сообщил также, что перспективная российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» во время первых запусков будет использована для запуска искусственных спутников Луны, передает РИА «Новости».
Запуск сверхтяжелой ракеты первого этапа состоится в 2028 году. После 2030 года планируется запуск еще более грузоподъемной сверхтяжелой ракеты второго этапа с такой же нагрузкой.
Ранее сообщалось, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя представят в правительство до конца 2019 года.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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