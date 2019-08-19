Сбой произошел в работе Google

Сразу в нескольких странах наблюдаются проблемы в работе поисковой системы Google . Это следует из данных сервиса Downdetector.

«Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 по Москве)», — говорится в сообщении Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большее количество жалоб на сбои в работе Google поступило от пользователей из США, Германии, Великобритании, Нидерландов и Бразилии. В России о проблемах в работе поисковика чаще всего сообщают жители Москвы.

Исходя из данных сервиса, 93% пользователей не могут войти в учетную запись, 6% рассказали о проблемах в работе поисковой системы.

До этого поисковая система Google дала сбой в ночь на 12 августа. Тогда 17% всех жалоб поступили на неполадки с авторизацией в системе, а 82% пользователей пожаловались на проблемы с выполнением поискового запроса.

В основном с проблемами в работе поисковика Gооglе столкнулись жители России, Соединенных Штатов, Нидерландов, а также стран Латинской Америки.