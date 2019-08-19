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Исследователи нашли в мозгу мыши связывающий стресс и голод контур 

Индикатор 1 час назад
Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance
Американские ученые обнаружили у мышей нервную цепь, активация которой повышает уровень стресса и подавляет аппетит. Опубликованные на страницах Nature Communications результаты исследования помогут в лечении таких расстройств, как нервная анорексия (Anorexia nervosa).
Хронические расстройства пищевого поведения сопровождаются изменениями эмоционального состояния. Недавние исследования свидетельствуют, что главную роль выполняют нарушения в гипоталамусе. Например, тревожность и антипатия сопряжены с работой AgRP-связанных нейронов гипоталамуса. Стимуляция ГАМКергических нейронов латерального гипоталамуса (ЛГ) вызывает положительное подкрепление от еды, тогда как активация глутаматергических нейронов ЛГ подавляет аппетит. К тому же в регуляции питания принимает участие миндалевидное тело, основная функция которого — формирование эмоций.
«Мы определили часть мозга мыши, которая контролирует действие эмоций на процесс кормления», — прокомментировал результаты исследования его ведущий автор, сотрудник Научно-медицинского центра Техасского университета Кингчун Тонг.
Команда Тонга сосредоточилась на нейронном пути, соединяющем две части мозга мыши: гипоталамус (PVH) и миндалевидное тело (LSv). В контур из глутаматергических нейронов ученые вживили белки канналородопсины, чувствительные к свету. Так, направляя на клетки луч света, можно было стимулировать или подавлять их работу. Эксперименты с лучом лазера показали, что контур действовал как выключатель. Когда исследователи активировали нейронный путь, тревога повышалась и аппетит падал. Когда исследователи подавляли его, уровень тревоги снижался и голод усиливался.
Результаты подтвердили, что у мышей проекция PVH → LSv составляет основу для контроля питания эмоциональными состояниями. А поскольку организация нервной системы мыши и человека схожа, исследователи полагают, что данные смогут пролить свет на регуляцию человеческим мозгом состояния голода.
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