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В Каталонии открыли новый вид грибов 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Фото: Generalitat de Catalunya / Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio
Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.
Гриб из рода псатирелл (в русском языке известных как хруплянки) получил название Psathyrella montgriensis — в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.
Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет.
Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в "особенных" местах в "очень определенных" условиях окружающей среды.
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Наука и техника , Испания , Каталония
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