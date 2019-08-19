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Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: The National Gallery, London
Исследователи обнаружили новые детали изображения Девы Марии, младенцев Иисуса и Иоанна Крестителя, скрытого под слоем живописи в картине Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах".
Как сообщает Live Science, еще в 2005 году исследователям удалось обнаружить следы первоначальных набросков Леонардо да Винчи на его знаменитой картине.
Но только сейчас новейшие технологии позволили полностью рассмотреть скрытый рисунок. Чтобы обнаружить детали, ученые применили методы рентгеновского флуоресцентного сканирования и гиперспектральной визуализации.
Сотрудники Национальной галереи в Лондоне, где хранится "Мадонна в скалах", установили, что художник первоначально поместил Марию с левой стороны. Фигуры Иисуса и ангела были расположены выше, чем на известном нам шедевре.
То есть оригинальная композиция да Винчи была значительно изменена по сравнению с той картиной, которую он в конце концов создал. Непонятно, почему Леонардо решил переделать свою композицию и скрыл ее под новым изображением.
Кстати, существует и вторая версия картины "Мадонна в скалах". Она была написана чуть раньше описанного шедевра и сейчас хранится в Лувре.
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Наука и техника , Леонардо да Винчи
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