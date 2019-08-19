Российские власти оказались не готовы к внедрению 5G

России остаются непроработанными многие аспекты для внедрения сотовых сетей пятого поколения 5G. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Правительство и Минкомсвязи настаивают на передаче частот Минобороны сотовым операторам, но всех проблем это не решает. Необходимые изменения инфраструктуры требуют серьёзных финансовых вложений, дополнительного времени. Кроме того, они чреваты проблемами для гражданской авиации и других областей.

Правительство предлагает выделить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Они на данный момент принадлежат Министерства обороны и Роскосму, которые данную инициативу не поддерживают. Военные и Роскосмос не представляют, как можно использовать частоты совместно с частным сектором.

Как отметил один из источников «Известий», проблема в том, что на данный момент правительство и Минкомсвязи недостаточно проработали вопрос с распределением частот.

Предлагаемые частоты, например, используются для российских спутников, а операторы собираются закупать для своих сетей иностранное оборудование. Надо ли говорить, что это может повлечь проблемы для военных. Также этот диапазон используется для обеспечения безопасности гражданских полетов и работы аэродромных служб. Переход на другой диапазон затратен, поскольку требует полное переоборудование всего комплекса инфраструктуры.

Для решения всех этих проблем потребуется около пяти лет. Такая отсрочка ударит по военным и гражданской авиации, не говоря уже об отставании по развитию сетей связи.