Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень признали земным 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: NASA
Ученый-планетолог из Университета Кертина (Австралия) профессор Александр Немчин внимательно изучил в своей лаборатории образец лунного грунта и установил, что этот камень попал на Луну с Земли примерно четыре миллиарда лет назад.
Как сообщает Phys.org, речь идет об образце, доставленном на Землю в 1971 году миссией "Апполон-14". Новое исследование показало, что состав породы похож на гранит.
Он очень редко встречается на Луне, но довольно распространен на нашей планете. Кроме того, 1,8-граммовая порода также содержит кварц. А по объему циркона она заметно отличается от любого другого известного нам лунного камня.
"Этот конкретный образец не похож на остальные 400 килограммов лунных камней, которые мы уже изучили, — говорит Александр Немчин. — С химической точки зрения он мало похож на типичную лунную породу, но очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле".
Команда Александра обнаружила то, о чем никто не догадывался почти полвека: этот камень, вероятно, попал на Луну с нашей планеты примерно четыре миллиарда лет назад.
"Мы находим лунные метеориты на Земле, поэтому неудивительно, что происходит обмен ими, — считает Немчин. — Это, безусловно, происходит, особенно если учесть, что четыре миллиарда лет назад Луна была намного ближе к Земле. Тогда обмен метеоритами мог быть гораздо более интенсивным, чем сейчас".
По мнению ученого, этот конкретный земной камень, вероятно, попал на Луну после того, как астероид ударил по поверхности нашей планеты и буквально выбил породу, запустив ее в космос.
Российская Газета: последние новости
Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок СМИ: Япония планирует запуск спутников для уничтожения чужих аппаратов С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге63
Милонов предложил вернуть статью за тунеядство2
Путин прибыл во Францию21
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»45
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»120
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение