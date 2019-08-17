Илон Маск предложил сбросить на Марс ядерную бомбуВ своём Twitter-аккаунте основатель компании SpaceX написал, — «Nuke Mars!» («Нанесем ядерный удар по Марсу»). Позже он добавил, что собирается выпустить футболки с этим слоганом.
Илон Маск полагает, что атомная бомбардировка сделает планету пригодной для жизни, выпустив захваченный углекислый газ в атмосферу. Маск выдвигает эту теорию с 2015 года, когда сообщил в интервью, что сброс термоядерных бомб может растопить лёд на полюсах планеты. Взрывы позволят высвободить углекислый газ, который создаст парниковый эффект на планете.
По мнению большинства учёных, Маск ошибается. Исследования NASA показывают, что сброс ядерной бомбы на Марс приведет к выделению некоторого количества углекислого газа, но его будет недостаточно, чтобы сделать климат планеты похожим на земной. Значительное число авторитетных учёных считают, что для колонизации Марса потребуются сотни или тысячи лет. Другие верят, что этого никогда не произойдёт.