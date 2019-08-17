Илон Маск предложил сбросить на Марс ядерную бомбу

Илон Маск предложил сбросить на Марс ядерную бомбуВ своём Twitter-аккаунте основатель компании SpaceX написал, — «Nuke Mars!» («Нанесем ядерный удар по Марсу»). Позже он добавил, что собирается выпустить футболки с этим слоганом.

Nuke Mars!— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Илон Маск полагает, что атомная бомбардировка сделает планету пригодной для жизни, выпустив захваченный углекислый газ в атмосферу. Маск выдвигает эту теорию с 2015 года, когда сообщил в интервью, что сброс термоядерных бомб может растопить лёд на полюсах планеты. Взрывы позволят высвободить углекислый газ, который создаст парниковый эффект на планете.