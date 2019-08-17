Могилу внучки царицы Тамары нашли в Грузии

Предположительно, археологи нашли в Турции могилу внучки царицы Тамары — легендарной грузинской княжны Гурджи-Хатун. Именно она возвела для суфийского поэта Руми склеп, в котором ученые до сих пор находят образцы грузинской архитектуры. Об этом сообщили в посольстве Грузии в Анкаре.

На северо-западе Турции, в районе Пасинлер города Эрзурум, проводились археологические раскопки. Там археологи нашли саркофаги. Предположительно, они принадлежат сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун. Однако правда ли это, еще предстоит узнать. Этим вопросом занялись сотрудники посольства.

С биографией царицы можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки парламента Грузии. Согласно историческим данным, Тамара была внучкой царицы Тамары, правившей на стыке XII–XIII веков, и дочерью царицы Русудан. В 1236 году ей исполнилось 13 лет, тогда девушку выдали замуж за 17-летнего Румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. Женитьба носила политический характер и согласно условиям брака, царица имела право не переходить в ислам из православия.

Супруг любил Тамару и называл ее Гурджи-Хатун, что можно перевести как Грузинская госпожа. Свои чувства он хотел доказать и через чеканку монет с изображением ее лица. Однако ислам запрещал подобные действия. Тогда султан схитрил и в 1236 году выпустил монеты, на которых был отчеканен символ любимой — Солнце в зодиаке Льва. Принято считать, что солнце на деньгах — это сама Гурджи-Хатун. Спустя время оно превратились в одну из самых знаменитых на Востоке эмблем «Шир у Хуршид», или «Лев и Солнце».

Гурджи-Хатун покровительствовала науке и искусству, дружила с известным суфийским поэтом Джалаледдином Руми.

Ученые не знают, где прошли последние годы Гурджи-Хатун, так как не сохранились письменные источники. До сегодняшнего дня исследователи не знали и место ее захоронения.

Жизни царицы Тамары посвящена книга Дато Турашвили «Гурджи Хатун». А в Тбилиси поставлен одноименный балет.