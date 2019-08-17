В Роскосмосе разработали способ сделать спутники «невидимыми»

Изобретение позволит снизить заметность космических аппаратов в видимом диапазоне спектра, отмечают исследователи.

Уточняется, что изобретение позволит снизить заметность космических аппаратов в видимом диапазоне спектра: спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Благодаря этому, при наблюдениях с Земли видимость объекта может сократиться десятикратно за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

В Роскосмосе предлагают маскировать космические аппараты, которые расположены на орбитах с высотой более 10 тысяч километров. Там радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными.

Специалисты подчеркивают, что с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно будет выяснить, куда движется спутник и маневрирует ли он, уточняет РИА Новости.