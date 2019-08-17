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В Роскосмосе разработали способ сделать спутники «невидимыми» 

ТК «Звезда» + ещё 3 36 минут назад
Фото: Роскосмос
Изобретение позволит снизить заметность космических аппаратов в видимом диапазоне спектра, отмечают исследователи.
В государственной корпорации Роскосмос запатентовали способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Соответствующие данные были опубликованы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Уточняется, что изобретение позволит снизить заметность космических аппаратов в видимом диапазоне спектра: спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Благодаря этому, при наблюдениях с Земли видимость объекта может сократиться десятикратно за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.
В Роскосмосе предлагают маскировать космические аппараты, которые расположены на орбитах с высотой более 10 тысяч километров. Там радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными.
Специалисты подчеркивают, что с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно будет выяснить, куда движется спутник и маневрирует ли он, уточняет РИА Новости.
Ранее генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе может быть впервые изготовлен из композитных материалов.
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Наука и техника , Сергей Поздняков , Роспатент , Роскосмос , РИА Новости
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