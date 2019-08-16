Требования без ответа: как Google игнорирует Роскомнадзор

Роскомнадзор заявил о том, что Google трижды проигнорировал требования надзорного органа касательно удаления противоправной информации с принадлежащего компании видеохостинга YouTube. Ведомство отметило, что активно общается с руководством корпорации, но не всегда эти взаимодействия приводят к положительному результату.

Пресс-служба Роскомнадзора заявила о том, что Google трижды проигнорировала требования ведомства по удалению контента на YouTube, оскорбляющего государственные символы РФ . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного органа.

Известно, что речь идет о видео из Одессы, на котором происходят сожжение флага Российской Федерации, а также некие оскорбительные действия с гербом страны.

«Видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. 31 июля в службу поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что активно взаимодействуют с руководством Google по разным вопросам, но не всегда достигают соглашения.

«В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.

«Газета.Ru» направила запрос во внешнюю пресс-службу Google касательно данной ситуации, но там не смогли предоставить оперативный комментарий.

Скандальный видеоролик нарушает федеральный закон от 18 марта 2019 года N 30-ФЗ. Согласно ему, в случае обнаружения в интернете информации, оскорбляющей официальные государственные символы Российской Федерации, Генеральная прокуратура должна обратиться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.

В законе отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Известно, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику этой статьи, а также при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Это поручение необходимо исполнить до 1 ноября.

В середине июля Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства. Как оказалось, американская корпорация нарушила закон «Об информации», обязывающий поисковые системы убирать из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, содержащие в себе информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.

Кроме того, в конце прошлой недели Роскомнадзор направил в Google требование воспрепятствовать рекламированию несанкционированных массовых акций протеста на YouTube.

«Ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как Push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», — говорится на официальном сайте ведомства.

Также Роскомнадзор отметил, что рекламируемые мероприятия направлены на «срыв выборов» в России.

В ведомстве утверждают, что push-уведомления о митингах приходят и пользователям, которые не подписаны на каналы, связанные с акциями протеста.

В случае если Google откажется принять меры, то это будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела российского государства, говорится в сообщении. Кроме того, это воздействие признают враждебным и антидемократическим.