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Роботизированные шорты помогут дольше бежать и меньше устравать 

Ридус 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Американские изобретатели воздали роботизированную спортивную одежду, которая поможет сделать физические упражнения более эффективными, но менее энергозатратными. Первыми в линейке одежды появились велосипедные шорты.
В них, как презентуют в компании, можно бегать или заниматься быстрой ходьбой. С помощью специальных роботизированных вставок у спортсмена сокращаются затраты энергии, что позволяет преодолеть большее расстояние.
При беге сохранялось 4% энергии, при ходьбе — 9%. Пока что тестовый образец показывает незначительные результаты, но разработчики пояснили, что показатели будут увеличены в несколько раз.
Экзокостюм весит 5 кг и состоит из двух тканевых частей, расположенных на бедрах. Набедренная часть связана с тканевым поясом. Кабели, идущие от ремня, стимулируют бедра, чтобы помочь ногам разгибаться в движении.
Робошорты сами понимают, когда человек бежит или спокойно идет. Это помогают определить датчики, расположенные на торсе и бедрах.
Моторный блок на задней части костюма начинает тянуть трос непосредственно перед тем, как передняя нога пользователя ударяется о землю, помогая разгибанию ног, тем самым уменьшая количество энергии, — пояснили ученые.
В рамках испытания разработчики протестировали костюм на девяти участниках, которым предложили позаниматься на беговой дорожке. Они должны были пройти 450 метров за 5 минут и пробежать 750 метров за 5 минут, как с включенным, так и выключенным костюмом.
Несмотря на дополнительную тяжесть костюма участники не ощутили сильной нагрузки. В будущем разработчики планируют еще больше облегчить костюм.
Такой небольшой эксперимент подтвердил эффективность прототипа, из которого в будущем получится спортивный костюм.
Разработчики предполагают, что их устройство будет использоваться людьми, чья работа связана с большими физическими нагрузками. Например, спасателями, пожарными и военнослужащими.
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